Meteo, calo termico in arrivo ma con sole prevalente

Ben trovati col nostro aggiornamento meteo. 24 ore di freddo, proprio alla fine dell'inverno. Vediamo subito il cartello di sintesi per capire un po' quello che sta succedendo. Abbiamo dei venti forti di grecale e di bora, dunque da Nord-Est, un calo termico di 8 gradi sia nelle massime che nelle minime, e dunque attenzione alle gelate al mattino in Pianura Padana e anche alcuni fondovalle del Centro, colpiti appunto da temperature sotto 0, lievemente sotto 0. Un rialzo termico poi è atteso subito, entro giovedì. Ma intanto questa mappa conferma il calo importante delle temperature dove è blu scuro, praticamente su buona parte dell'Italia. E poi guardiamo questa mappa delle temperature minime del mercoledì, dove abbiamo un celeste un po' più vivace avremo delle gelate, praticamente sulla Pianura Padana centro orientale, nei fondovalle di Toscana ed Umbria, e dunque poi ovviamente sulle montagne. Attenzione a queste gelate tardive il mercoledì. E infatti notiamo gli 0 gradi di Firenze, i -2 di Perugia, gli 0 di Milano. Insomma, farà freddino però durante il giorno, con il cielo sereno le temperature supereranno anche i 15 gradi. Risveglio frizzante anche per il primo giorno di primavera, giovedì 20 marzo, ma tutto sommato con temperature in leggera ripresa. Cosa succede al Sud e sulle isole maggiori? Ancora qualche addensamento, in particolare sulla Sardegna orientale, con possibilità di qualche isolato piovasco, 15-16 gradi di massima, 0-1 grado di minima sulla Calabria, -3 a Potenza, comunque temperature minime frizzanti all'alba anche su questo settore. Poi andiamo avanti perché cambia tutto di nuovo. Infatti per il primo weekend della primavera avremo correnti di scirocco, venerdì, che porteranno un graduale aumento della nuvolosità, qualche piovasco sulla Liguria, poi sabato peggiora fortemente proprio sulla Liguria, con possibili, purtroppo, nubifragi verso l'alta Toscana, verso il settore settentrionale dove domenica potremo, purtroppo, replicare un po' il maltempo degli ultimi giorni con piogge importanti. Vediamo infatti i fenomeni attesi. Venerdì, in serata o dal pomeriggio sulla Liguria, ma in serata sulle Alpi occidentali anche qualche fiocco, ma soprattutto sabato vediamo il rosso acceso sulla Liguria, e poi domenica è rosso di precipitazioni intense sul Piemonte settentrionale, Lombardia e gran parte del Triveneto, quindi tornano delle piogge importanti. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro comunque un ottimo proseguimento, tutti i dati sull'App "iL Meteo". .