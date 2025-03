Meteo, migliora il tempo ma arriva aria gelida dai Balcani

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo dopo il maltempo che ha investito il nostro Paese una settimana che si apre più tranquilla anche se vedremo la discesa di correnti fredde che stanno già facendo calare le temperature. Questo però lo scenario da Nord a Sud con tanto sole come ci mostra la nostra webcam. Vi abbiamo portato in Alta Badia per una piccola nota prudenza, specie nella giornata odierna ma anche nelle prossime per il pericolo valanghe che è marcato su gran parte dell'arco alpino proprio per la tanta neve arrivata negli scorsi giorni intanto che cosa succede però a livello atmosferico? Quest'aria fredda guardate in discesa proprio sui Balcani lambisce la nostra Penisola, portando quindi un calo delle temperature e qualche nota instabile, potremo vedere qualche fiocco di neve ancora in montagna, poi però si riprende la scena l'anticiclone già a partire da martedì sera. Oggi quindi giornata con sicuramente temperature più rigide per quanto riguarda le minime, ma anche le massime con qualche disturbo tra Marche e Abruzzo, localmente nevoso fino quote collinari. Martedì poi queste minime sotto zero con possibile qualche fiocco di neve, questa volta sulle Alpi occidentali, locali disturbi sulla Sicilia. Mercoledì poi tanto sole e cieli sereni ma minime ancora decisamente contenute localmente e anche sotto zero. Dicevamo quindi possibile qualche fiocco di neve, oggi sull'appennino centrale fino a quote collinari e localmente ancora sulle nostre Alpi. Prudenza, lo ripetiamo per il pericolo valanghe che si fa marcato su gran parte dell'arco alpino localmente forte sul Friuli. Concludiamo quindi con altre piogge che potranno interessare la Sicilia. Saranno comunque fenomeni brevi e intermittenti. Qualche fiocco di neve domani sulle Alpi occidentali, tutto con un ulteriore calo delle temperature che guardate porterà le minime sotto zero su gran parte del Paese non solo sui settori montuosi ma anche localmente al Nord. Quindi, insomma, mattinate molto fredde ci attendono, migliorerà da metà settimana. Queste le nostre informazioni per tutti i dati c'è l'app IlMeteo. .