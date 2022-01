Meteo: instabilità al Centro, vortice ciclonico su Mar Ionio

Buongiorno e Buona Festa dell'Epifania. Ci aspetta una giornata spiccatamente instabile sui settori centrali ma anche su tutto il a Nord-Est, nelle primissime ore della giornata, con fiocchi di neve possibili sulle pianure emiliane e precipitazioni isolate anche sul basso Tirreno. E allora l'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica, con l'aiuto anche della regia, ci mostrerà il comportamento della perturbazione che interesserà il Nord-Est e scenderà, poi sarà in transito sull'Italia, interessando i settori centrali, come vi dicevo e anche il basso Tirreno. E allora diamo uno sguardo anche all'altra mappa sinottica, per mostrarvi il comportamento in quota comunque di un flusso di aria gelida che, scendendo sull'Italia, porterà ad un calo brusco delle temperature. Il dettaglio per il centro-Nord e avremo, come vi dicevo, instabilità sui settori centrali ma anche su tutto il Nord-Est, nelle prime ore della giornata, con possibili precipitazioni nevose anche in pianura e poi andrà a migliorare sul Nord-Ovest nella giornata di domani, con ancora però instabilità sui settori centrali, ma la perturbazione sarà in transito a quel punto sull'Italia e scenderà sui settori meridionali. Allora diamo un sguardo anche al Sud e avremo annuvolamenti e piovaschi occasionali sul basso Tirreno, in particolar modo, la prima Regione ad essere interessata, sarà la Campania e poi però il maltempo si estenderà, nel corso della giornata e poi anche nella giornata di domani, su tutte le altre Regioni a causa di un vortice ciclonico situato proprio sul Mare Ionio, che comprometterà il quadro meteorologico sul Sud-peninsulare. È tutto, a più tardi.