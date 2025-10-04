Meteo, Italia divisa: sole al Sud, nubi e piogge al Nord

00:01:45 min
|
13 ore fa

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo, un weekend tra sole e piogge. Proprio questo descrive la situazione attuale, molto bene perché il centro nord deve ancora fare i conti con piogge diffuse, mentre al sud è tornato a splendere il sole. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio, intanto un piccolo riassunto, che ci fa vedere che l'alta pressione è in arrivo. Intanto venti meridionali, la pressione, nella giornata di sabato torna a diminuire, quindi soleggiato al sud ma piove al nord. Domenica piogge diffuse al mattino entro sera anche al sud, ma una buona notizia da lunedì ritornano stabilità e temperature in rialzo. Come prima cosa le nostre previsioni per sabato vediamo un quadro praticamente molto stabile al centro sud nord invece piogge diffuse su Liguria e Alpi entro sera dove anche la nuvolosità aumenterà. Previsioni per domenica, vediamo una nuova perturbazione in transito lungo la dorsale appenninica ma anche nel Triveneto e anche lungo le coste tirreniche della Calabria, piogge diffuse. Le vediamo benissimo qui ecco più intensamente sull' Toscana e in Liguria su Alpi e prealpi, e domenica si estenderanno entro sera, ecco verso il sud. La buona notizia però lunedì, le temperature in aumento, qui vediamo le temperature massime, ecco al nord, ma anche al centro sud. Con questo vi saluto, vi auguro buon proseguimento e vi ricordo che per ulteriori informazioni c'è l'app Il Meteo. .

Al Nord residua instablità al mattino, ma con rapido miglioramentoAl Nord residua instablità al mattino, ma con rapido miglioramento
bollettino
Al Nord instabilità al mattino ma con rapido miglioramento
00:01:37 min
| 13 ore fa
pubblicità
L'Italia lascia alle spalle un ciclone che si allontanaL'Italia lascia alle spalle un ciclone che si allontana
bollettino
L'Italia lascia alle spalle un ciclone che si allontana
00:01:59 min
| 1 giorno fa
Ultime fasi di maltempo, weekend: veloci pioggeUltime fasi di maltempo, weekend: veloci piogge
bollettino
Ultime fasi di maltempo, weekend: veloci piogge
00:01:51 min
| 2 giorni fa
Venti forti e piogge, ma avanza il bel tempoVenti forti e piogge, ma avanza il bel tempo
bollettino
Venti forti e piogge, ma avanza il bel tempo
00:01:59 min
| 2 giorni fa
Meteo: ancora maltempo al Sud, clima da NovembreMeteo: ancora maltempo al Sud, clima da Novembre
bollettino
Meteo: ancora maltempo al Sud, clima da Novembre
00:01:54 min
| 3 giorni fa
Meteo, maltempo sulle Adriatiche con calo termicoMeteo, maltempo sulle Adriatiche con calo termico
bollettino
Meteo, maltempo sulle Adriatiche con calo termico
00:02:18 min
| 3 giorni fa
Meteo, anticipo d'inverno con freddo, rovesci e ventoMeteo, anticipo d'inverno con freddo, rovesci e vento
bollettino
Meteo: anticipo d'inverno con freddo, rovesci e vento
00:02:11 min
| 4 giorni fa
Meteo, in arrivo il freddo con una bordata russaMeteo, in arrivo il freddo con una bordata russa
bollettino
Meteo, in arrivo il freddo con una bordata russa
00:02:27 min
| 4 giorni fa
Meteo, correnti fredde porteranno un brusco calo termicoMeteo, correnti fredde porteranno un brusco calo termico
bollettino
Meteo, correnti fredde porteranno un brusco calo termico
00:01:34 min
| 5 giorni fa
Meteo, da martedì goccia fredda in quota colpirà il paeseMeteo, da martedì goccia fredda in quota colpirà il paese
bollettino
Meteo, da martedì goccia fredda in quota colpirà il paese
00:02:18 min
| 5 giorni fa
Meteo, inizio settimana tranquillo ma temperature sotto mediaMeteo, inizio settimana tranquillo ma temperature sotto media
bollettino
Meteo, inizio settimana tranquillo temperature sotto media
00:01:40 min
| 6 giorni fa
Meteo, breve tregua dal maltempo ma clima frescoMeteo, breve tregua dal maltempo ma clima fresco
bollettino
Meteo, breve tregua dal maltempo ma clima fresco
00:01:36 min
| 6 giorni fa
Al Nord residua instablità al mattino, ma con rapido miglioramentoAl Nord residua instablità al mattino, ma con rapido miglioramento
bollettino
Al Nord instabilità al mattino ma con rapido miglioramento
00:01:37 min
| 13 ore fa
L'Italia lascia alle spalle un ciclone che si allontanaL'Italia lascia alle spalle un ciclone che si allontana
bollettino
L'Italia lascia alle spalle un ciclone che si allontana
00:01:59 min
| 1 giorno fa
Ultime fasi di maltempo, weekend: veloci pioggeUltime fasi di maltempo, weekend: veloci piogge
bollettino
Ultime fasi di maltempo, weekend: veloci piogge
00:01:51 min
| 2 giorni fa
Venti forti e piogge, ma avanza il bel tempoVenti forti e piogge, ma avanza il bel tempo
bollettino
Venti forti e piogge, ma avanza il bel tempo
00:01:59 min
| 2 giorni fa
Meteo: ancora maltempo al Sud, clima da NovembreMeteo: ancora maltempo al Sud, clima da Novembre
bollettino
Meteo: ancora maltempo al Sud, clima da Novembre
00:01:54 min
| 3 giorni fa
Meteo, maltempo sulle Adriatiche con calo termicoMeteo, maltempo sulle Adriatiche con calo termico
bollettino
Meteo, maltempo sulle Adriatiche con calo termico
00:02:18 min
| 3 giorni fa
Meteo, anticipo d'inverno con freddo, rovesci e ventoMeteo, anticipo d'inverno con freddo, rovesci e vento
bollettino
Meteo: anticipo d'inverno con freddo, rovesci e vento
00:02:11 min
| 4 giorni fa
Meteo, in arrivo il freddo con una bordata russaMeteo, in arrivo il freddo con una bordata russa
bollettino
Meteo, in arrivo il freddo con una bordata russa
00:02:27 min
| 4 giorni fa
Meteo, correnti fredde porteranno un brusco calo termicoMeteo, correnti fredde porteranno un brusco calo termico
bollettino
Meteo, correnti fredde porteranno un brusco calo termico
00:01:34 min
| 5 giorni fa
Meteo, da martedì goccia fredda in quota colpirà il paeseMeteo, da martedì goccia fredda in quota colpirà il paese
bollettino
Meteo, da martedì goccia fredda in quota colpirà il paese
00:02:18 min
| 5 giorni fa
Meteo, inizio settimana tranquillo ma temperature sotto mediaMeteo, inizio settimana tranquillo ma temperature sotto media
bollettino
Meteo, inizio settimana tranquillo temperature sotto media
00:01:40 min
| 6 giorni fa
Meteo, breve tregua dal maltempo ma clima frescoMeteo, breve tregua dal maltempo ma clima fresco
bollettino
Meteo, breve tregua dal maltempo ma clima fresco
00:01:36 min
| 6 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità