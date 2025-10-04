Meteo, Italia divisa: sole al Sud, nubi e piogge al Nord

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo, un weekend tra sole e piogge. Proprio questo descrive la situazione attuale, molto bene perché il centro nord deve ancora fare i conti con piogge diffuse, mentre al sud è tornato a splendere il sole. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio, intanto un piccolo riassunto, che ci fa vedere che l'alta pressione è in arrivo. Intanto venti meridionali, la pressione, nella giornata di sabato torna a diminuire, quindi soleggiato al sud ma piove al nord. Domenica piogge diffuse al mattino entro sera anche al sud, ma una buona notizia da lunedì ritornano stabilità e temperature in rialzo. Come prima cosa le nostre previsioni per sabato vediamo un quadro praticamente molto stabile al centro sud nord invece piogge diffuse su Liguria e Alpi entro sera dove anche la nuvolosità aumenterà. Previsioni per domenica, vediamo una nuova perturbazione in transito lungo la dorsale appenninica ma anche nel Triveneto e anche lungo le coste tirreniche della Calabria, piogge diffuse. Le vediamo benissimo qui ecco più intensamente sull' Toscana e in Liguria su Alpi e prealpi, e domenica si estenderanno entro sera, ecco verso il sud. La buona notizia però lunedì, le temperature in aumento, qui vediamo le temperature massime, ecco al nord, ma anche al centro sud. Con questo vi saluto, vi auguro buon proseguimento e vi ricordo che per ulteriori informazioni c'è l'app Il Meteo. .