Meteo, prima tempesta polare sull'Italia: venti furiosi

Ben trovati con il nostro aggiornamento meteo. Puntuale all'appuntamento la prima tempesta polare è arrivata. Vediamo sul nord-est italiano, in particolare il Friuli Venezia Giulia il regalo di questa mattina, lingotti di neve sopra questi tavoli. Guardate la forma perfetta della neve caduta abbondante. Il freddo è arrivato e poi sta scivolando sulla fascia Adriatica. In particolare, con le immagini riprese dal satellite, possiamo notare anche la formazione di un ciclone sul Mar Ligure, questa nuvolosità tondeggiante proprio su quella zona. Complice il ciclone, i venti sono diventati di tempesta, in particolare anche sul Mar Ligure poi in montagna sul nord-ovest nella provincia di Verbania fino a 124 km ma soprattutto a sottolineare l'isola di Gorgona, sul Mar Ligure, 112 km orari anche vicino a Genova. Insomma raffiche quasi da uragano. Per quanto riguarda la previsione isole maggiori rosse, ma vedete anche sbordare verso il milanese i venti di Foehn con la colorazione rossa sul nord ovest in pianura. E poi abbiamo il bollettino di criticità che per le precipitazioni più intense vede il centro, l'Emilia Romagna e anche dei temporali in atto e quindi prudenza. Un altro cartello di sintesi ricorda che questa prima tempesta polare porterà venti furiosi ma soprattutto che ne arriverà un'altra lunedì 23. E poi un accenno, neve in pianura a Natale su tre Regioni, poi vedremo dove. Per quanto riguarda le previsioni del dettaglio, poi andiamo a chiudere, abbiamo un quadro perturbatissimo oggi, un venerdì decisamente molto difficile soprattutto dal punto delle precipitazioni al centro-sud e sull'Emilia-Romagna. Poi migliora al nord. Abbiamo un sabato buono, domenica dal pomeriggio arriva la seconda tempesta polare che porterà maltempo soprattutto lunedì. Chiudiamo con le sintesi, infatti, abbiamo un quadro metrologico complesso oggi con il rosa, la neve anche sull'Appennino. Un sabato tutto sommato quasi asciutto e poi una domenica pomeriggio in peggioramento. Le tre regioni con il bianco Natale sono Marche, Abruzzo e Molise. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento. Tutti i dati sull'app iLMeteo.