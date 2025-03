Meteo: qualche nuvola sulle Isole Maggiori, bello altrove

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo. Inizio di marzo caldo con anomalie anche di 12° sull'Europa orientale, in più rispetto alla media del periodo, e anche fino a 8° in più in Italia. Insomma, è un quadro rosso. Lo vediamo con questa mappa, in particolare su tutto il settore Est del continente. Ma abbiamo una linea della +4° che passa sull'Italia, +8° anche sul Friuli. Insomma l'Italia è marginalmente interessata da questa fase calda che comunque porta addirittura 20°. Per cui abbiamo poco da segnalare per il Centro-Nord: è piena primavera con cielo sereno. Temperature: un po' frizzanti al mattino ma in leggero aumento, le massime ancora in ulteriore aumento fino a sfiorare i 20° diffusi ma anche superiori. Per quanto riguarda il Sud, invece, attenzione perché una perturbazione dalla Tunisia porta già un aumento della nuvolosità sulla Sardegna. Localmente sfila anche verso la Sicilia. Delle piogge il giovedì sera sulla Sardegna centro-meridionale. E poi il maltempo venerdì sulla Sicilia. Queste le previsioni. Vediamo nel dettaglio con le mappe delle precipitazioni. Appunto, abbiamo un giovedì in peggioramento sulle isole maggiori anche con venti forti a tratti di scirocco e poi le piogge più forti sulla Sicilia. Vediamo anche un po' di rosso intorno all'Etna: superiore anche ai 70-80 millimetri. Ancora delle precipitazioni residue solo all'estremo Sud, in particolare in Calabria la giornata di sabato 8 marzo, festa delle donne, ma qui abbiamo ancora bel tempo su gran parte del paese. Mentre domenica dal pomeriggio peggiora sulla Liguria, su buona parte del Nord-Ovest, con precipitazioni anche intense, specie in serata. Questa perturbazione non bloccherà però la fase calda, in particolare al Sud dove lunedì toccheremo i 25°, con questa vampata che registriamo ancora sull'Europa orientale e, come detto, sull'Italia centro-meridionale. L'inverno è finito. Tutti i dati sull'app Il Meteo. A più tardi. .