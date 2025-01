Meteo, serie di perturbazioni verso l'Italia

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo, guardiamo il cielo e vediamo un po' di nuvole, infatti il quadro è ancora piuttosto instabile in questo inizio 2025 decisamente perturbato a tratti. Infatti il cartello di sintesi ricorda la presenza di un ciclone sulla Scandinavia che invia corpi nuvolosi anche fino all'Italia in particolare Centro Settentrionale e in particolar attiva dei venti forti anche di burrasca sull'Appennino Settentrionale. Attenzione poi al maltempo che potrebbe arrivare nel weekend al Sud e in particolare questa è la perturbazione che sfila verso Est, la ritroviamo sui Balcani la nuova perturbazione dalla Francia si avvicina appunto Savoia, poi verso la Val d'Aosta e le Alpi Occidentali. Quindi due perturbazioni la seconda porta qualche fenomeno sul Nord-Ovest e anche tra Liguria di Levante e Alta Toscana il mercoledì, però tutto sommato siamo ancora sopra la media del periodo per quanto riguarda le temperature in un contesto più asciutto. Il mercoledì più bagnato, il giovedì in particolare al Nord e sulle Regioni tirreniche, ancora una volta investite dal flusso umido ventoso occidentale. Un mercoledì buono al Sud, salvo fenomeni anche in questo caso sul versante tirrenico, ancora venti piuttosto sostenuti di Maestrale e poi abbiamo un giovedì che rivediamo ancora qua nuvoloso a tratti soleggiato ma soprattutto con 18° a Catania, quindi poco da segnalare per quanto riguarda il Sud. Le precipitazioni infatti tornano tra Liguria di Levante e Alta Toscana, con i venti di Libeccio e poi in serata sulle Alpi al Nord Ovest. Per quanto riguarda il giovedì il passaggio del fronte vede accendersi di blu la fascia tirrenica e il Triveneto con fenomeni un po' più intensi il verde anche sul Friuli Venezia Giulia e la neve che torna ancora una volta sulle Alpi in una stagione decisamente bianca. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un ottimo proseguimento, tutti i dati sulla app IlMeteo.