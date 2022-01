Meteo: ultime instabilità al Sud, torna l'alta pressione

Buongiorno e ben ritrovati, ci aspetta una giornata ancora un po' instabile sulle regioni meridionali e anche sugli appennini centrali, torna l'alta pressione al nord. E allora l'evoluzione atmosferica, con la nostra mappa sinottica, ci mostra l'allontanarsi della perturbazione che nelle scorse ore ha transitato sull'Italia, adesso appunto la penisola balcanica e l'avanzata dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Allora, in dettaglio le previsioni per il centro-nord, avremo un contesto di alta pressione, un contesto più stabile seppure ancora la minaccia delle nebbie che è portata in se proprio dal ritorno dell'alta pressione. Annuvolamenti sugli appennini centrali con anche possibile neve sulla versante Adriatico, poi per il resto però cieli soleggiati. Un impulso instabile proprio dalle regioni adriatiche, si sposterà e si estenderà anche verso la Sardegna nella giornata di mercoledì per il sud e allora avremo ancora instabilità sul sud peninsulare, data proprio dal vortice ciclonico, ancora nei pressi dell'Italia sul Mar Ionio con ancora piogge e rovesci possibili sulla Calabria e la Basilicata e anche sulla Sicilia. Sulla Sicilia possibili piogge anche nella giornata di mercoledì, soprattutto sulla zona di Palermo e a Trapani, come vi dicevo l'impulso mercoledì instabile dalle adriatiche si sposterà e punterà anche la Sardegna e avremo maltempo anche in collina, specialmente sulla provincia di Nuoro. Per il momento è tutto, a più tardi.