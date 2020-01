Iran Usa, Von der Leyen: necessario difendere interessi Ue

Abbiamo guardato alla dimensione esterna e interna per assicurarci di agire in modo più efficiente possibile. Come sapete, ora mi sto dirigendo a Londra per incontrare il Primo Ministro Boris Johnson e, ovviamente, la situazione in Iran e in Iraq sarà un argomento di discussione perché è un interesse comune costruire una nuova partnership tra l'Unione Europea e il Regno Unito che ci possa consentire di difendere i nostri interessi, anche dal punto di vista della sicurezza.