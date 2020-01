Libia, Borrell: situazione molto pericolosa

La Libia è molto più vicina a noi, non porta, tuttavia, il rischio di un confronto nucleare, ma lì stiamo affrontando, forse, una situazione comunque molto pericolosa. Ieri avevamo in programma di recarci in Libia con i Ministri degli Esteri dell'Italia, della Francia, della Germania e del Regno Unito, ma la situazione era rischiosa e, quindi, ci siamo incontrati qui a Bruxelles e stiamo aspettando la visita del Primo Ministro libico Al-Sarraj. Non sappiamo ancora dove. Ci incontreremo con altri leader libici per affrontare la situazione.