Abusi chiesa Monaco, Ratzinger corregge affermazione

Si corregge e chiede scusa. Il Papa Emerito Ratzinger rivede la sua dichiarazione e lo fa in un punto essenziale. Rispetto al suo precedente resoconto Ratzinger sostiene infatti di aver preso parte alla riunione dell'Ordinariato, il 15 gennaio del 1980, nella quale venne discusso il caso di un prete della Diocesi di Essen che aveva abusato di alcuni ragazzi ed era andato a Monaco per una terapia. La questione è delicata. Ratzinger corregge l'affermazione nel rapporto. Rapporto che tanto ha fatto discutere. Quasi 500 le vittime accertate, tutti abusati tra gli 8 e i 14 anni, 173 i preti coinvolti, 4 i casi in cui Ratzinger non avrebbe agito in modo efficace. Ora il Papa Emerito tramite il suo segretario personale Gaenswein sottolinea che non si è trattato di un errore fatto in malafede ma il risultato di uno sbaglio nella redazione della sua dichiarazione. Tuttavia l'affermazione che l'incarico pastorale del sacerdote in questione non è stato deciso in questa riunione rimane oggettivamente corretta come documentato dagli atti, dice il suo segretario. Dunque sì, era presente alla riunione ma non fu in quell'occasione che si decise l'incarico di quel sacerdote. Piuttosto la richiesta è stata avanzata solo per consentire una sistemazione per l'uomo che durante il trattamento terapeutico era a Monaco di Baviera, appunto. Il Papa Emerito, dice il suo segretario, si è fatto inviare ora l'intero rapporto per poter rivedere con attenzione le dichiarazioni che, dice, lo riempiono di vergogna e dolore per le sofferenze inflitte alle vittime. Ci vorrà del tempo per leggerlo completamente, poi si esprimerà. Nel frattempo la questione rimane aperta.