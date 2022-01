Abusi nella Chiesa, Papa: rendere giustizia alle vittime

Non può essere derubricato a fatto interno alla Chiesa, per il Ministro della Giustizia tedesco infatti non lo è assolutamente e come reato va perseguito. L'indagine sugli abusi nella Diocesi di Monaco sta squotendo non solo il Vaticano, che dopo aver parlato di vergogna, oggi con Papa Francesco ribadisce la ferma decisione nel difendere le vittime degli abusi. Dopo il rapporto sui casi di pedofilia nella Arcidiocesi di Monaco di Baviera il Governo tedesco dunque scende in campo e da più parti chiede chiarezza. Il rapporto chiama in causa l'allora Arcivescovo Ratzinger che non avrebbe agito in modo efficace contro i responsabili in quattro casi nel periodo del suo episcopato in Baviera dal 1977 al 1982. Quasi 500 le vittime accertate, tutti abusati tra gli 8 e i 14 anni. I preti coinvolti, secondo il rapporto commissionato dalla Arcidiocesi ad uno studio legale indipendente, sono 173 a cui si aggiungono 9 diaconi, 5 referenti pastorali, 48 religiosi che prestavano servizio nelle scuole. Le responsabilità sono chiare, ma il punto sono tutti coloro che sapevano, che non hanno fatto nulla per evitare, che non hanno aiutato e protetto i bambini che le famiglie con fiducia gli affidavano. Tra loro, secondo il rapporto, anche il Papa Emerito Benedetto XVI che da Arcivescovo di Monaco in almeno quattro casi non avrebbe agito in maniera efficace e anche in casi in cui si era fatta carico anche la giustizia ordinaria, Ratzinger non avrebbe mostrato alcun tipo di attenzione nei confronti delle vittime. Il Papa Emerito sapeva, secondo il rapporto, accuse negate da Ratzinger nella memoria difensiva presentata, difesa che gli avvocati, che hanno portato avanti l'indagine, definiscono però poco convincente. È il Vaticano ad esprimersi, Papa Francesco ribadisce la fermezza nel difendere le vittime e aggiunge di aver recentemente proceduto all'aggiornamento delle norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, questo per rendere più incisiva l'azione giudiziaria che da sola, dice il Papa, non basta ad arginare il fenomeno, ma è un passo necessario per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo, emendare il reo.