Afghanistan, Ue apre ufficio per indirizzare aiuti umanitari

30 milioni di persone sotto la soglia di povertà: 20 milioni a rischio fame e carestia: di questi, circa 14 milioni sono bambini e minori. Molti rischiano di morire di freddo e di stenti. È questa la situazione in questo rigido inverno afghano. Nel Paese tornato dopo vent'anni nelle mani dei talebani. La crisi è anche la conseguenza dell' isolamento internazionale dell'Afghanistan e del taglio di fondi e crediti bancari da parte del resto del mondo una volta tornati al potere gli integralisti islamici. E allora, l'Europa ha deciso di riaprire un ufficio a Kabul, di ristabilire una presenza nel Paese: solo ed esclusivamente per motivi umanitari. In questo modo, ha spiegato il portavoce della Rappresentanza Esteri Europea, possiamo fare arrivare più aiuti, guidarli e renderci conto della situazione. Tutto ciò non vuol dire però assolutamente che ci sia alcun riconoscimento del regime talebano da parte europea ha aggiunto. Alla stessa maniera, uno Stato come la Norvegia che non fa parte dell'UE ha invitato domenica ad Oslo esponenti talebani per discutere della situazione umanitaria con rappresentanti di altre nazioni tra cui anche l'Italia. L'Europa ha stanziato già 278 milioni di Euro in progetti per la popolazione; ancora troppo poco rispetto ai 4 miliardi e 400 milioni giudicati necessari dall'ONU per far fronte ad una situazione già drammatica e che per ora solo le agenzie delle Nazioni Unite cercano di tamponare.