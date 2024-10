Violenti piogge e inondazioni hanno colpito la comunità valenciana, in Spagna, causando gravi danni. Diverse persone sono rimaste intrappolate nelle auto e all'interno delle abitazioni. I soccorritori hanno utilizzato un elicottero per liberare due automobilisti bloccati ad Alzira. L'agenzia meteorologica Aemet ha emesso un’allerta rossa per le alluvioni. In tutto il Paese si contano almeno cinquanta vittime con diversi dispersi. .