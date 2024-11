In Libano in vigore cessate il fuoco di 60 giorni

Mercoledì 27 novembre, Beirut prova a tornare alla normalità dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e la milizia Hezbollah, sostenuta dall'Iran. Per le strade gente in festa ha sventolato le bandiere di Hezbollah e mostrato un grande ritratto del leader Hassan Nasrallah. Il cessate il fuoco, iniziato alle 02:00 GMT, è frutto di un accordo mediato da Stati Uniti e Francia per porre fine al conflitto al confine israelo-libanese, che ha causato migliaia di vittime dallo scoppio della guerra a Gaza lo scorso anno.