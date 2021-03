Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki

Speranze che si rincorrono di settimana in settimana, e di mese in mese e delusioni che le spengono in uno stillicidio che diventa una tortura: Patrick Zaki è in carcere da 390 giorni. Alle condizioni disumane in cui è costretto a stare, si aggiungono i continui rinnovi della sua detenzione, a volte 15 giorni, altre di 45, in ben 12 udienze finora, dinanzi al tribunale del Cairo, che almeno altrettante ne aveva rinviate nella primavera e nell'estate scorsa, con la scusa del Covid. L'ultima si è tenuta domenica, quando lo stato di salute precaria del padre si pensava potesse spingere i giudici ad aprire finalmente le porte del carcere di Tora, ma così non è stato. Patrick, arrestato il 7 febbraio 2020 in aeroporto, al rientro da Bologna per una breve vacanza a casa, dovrà rimanere ancora dietro le sbarre per un altro mese almeno. La sua detenzione in realtà è solo una misura preventiva in attesa del processo per le accuse di presunta propaganda sovversiva e terrorismo e potrebbe essere riconfermata, secondo la legge, fino a due anni, quindi per altri 11 lunghissimi mesi. Secondo Amnesty International, che segue la vicenda fin dall'inizio, è proprio questo l'intento delle autorità egiziane che però dimenticano, dice il portavoce Riccardo Nuri, nel chiedere alla Farnesina di intervenire, che si tratta di una detenzione arbitraria, illegale e immotivata, di un prigioniero di coscienza, a cui non è neppure data la possibilità di difendersi. Patrick non viene informato di ciò che lo riguarda. L'ha detto alla madre in una visita in cella. Poche ore fa si è sforzato di sorridere ed essere ottimista, anche se è sempre più difficile. E intanto in Italia cresce l'attenzione anche delle istituzioni che chiedono di concedergli la cittadinanza.