Sono sicuro che ci sono state molte discussioni e ci saranno altre discussioni su come abbiamo votato ieri per questa mozione delle Nazioni Unite. È stata una decisione difficile e credo che la realpolitik a volte abbia un ruolo importante, soprattutto in questo caso. Ma come ho detto, noi siamo a favore di una pace e di un accordo, del raggiungimento di un accordo, tra Ucraina e Russia e sosterremo l'impegno americano in tal senso. .