Austria, obbligo vaccinale da febbraio

Il primo paese europeo a introdurre un obbligo vaccinale, che scatterà a febbraio 2022, ma l'Austria sarà anche il primo stato dell'Europa Occidentale, a reintrodurre un lockdown generalizzato, quindi anche per i vaccinati. Il Governo austriaco, ha fatto un passo in avanti nella lotta al Covid e da lunedì chiuderà, per 20 giorni, tutte le attività non necessarie, ritornando ad una formula utilizzata durante la prima ondata. Unica eccezione, le scuole, che rimarranno aperte, sebbene le autorità abbiano invitato i genitori a tenere i bambini a casa. La decisione è stata presa dal Governo per tentare di fermare la quarta ondata di contagi da Covid-19, che sta mettendo in ginocchio il Sistema Sanitario Nazionale, dopo che un lockdown per i soli vaccinati, non era bastato. Intanto, la Germania, altro focolaio d'Europa, pensa a nuove chiusure, con il Ministro della Salute Jens Spahn, che dichiara l'emergenza nazionale e non esclude limitazioni per tutti, vaccinati e non. La situazione è particolarmente difficile nei Lander orientali e meridionali, dove alcune cliniche sono al limite, anche per la mancanza di personale ed è stato necessario trasferire i pazienti. In Baviera, uno dei Lander più colpiti, il Primo Ministro Markus Soder, ha ordinato un lockdown per le circoscrizioni, dove l'incidenza è più di mille casi per 100mila abitanti. Nel resto del Land invece, bar e discoteche chiuderanno per tre settimane, la vita pubblica sarà limitata ai soli vaccinati e guariti e i mercatini di Natale dovranno chiudere i battenti. In Sassonia, si attendono misure simili. Mentre al Bundesrat, è stata approvata la nuova legge sulla protezione dalle infezioni, che introdurrà un Green Pass sul modello italiano, per i mezzi pubblici e per il luogo di lavoro. Così, da mercoledì, i tedeschi per recarsi al lavoro, dovranno mostrare un certificato di guarigione, di vaccinazione o un test negativo: pena la sospensione dello stipendio.