Sabato 29 giugno, al largo di Fort Lauderdale, in Florida, una bambina è caduta in mare da una nave da crociera Disney mentre l'imbarcazione rientrava da un viaggio di quattro giorni alle Bahamas. Il padre si è immediatamente tuffato per salvarla ed è riuscito a tenerla a galla fino all’arrivo dei soccorsi. Entrambi sono stati tratti in salvo. Le cause della caduta non sono state rese note .