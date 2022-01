Blinken da Kiev, se Ucraina invasa, costi per Russia

Continueremo senza soste i nostri sforzi diplomatici per prevenire l'aggressione russa in Ucraina ma se questa dovesse avvenire gli Stati Uniti imporranno costi paralizzanti all'economia russa. Il capo della diplomazia americana bianca Blinken vola a Kiev, incontra il Presidente e Governo ucraini, conferma loro l'appoggio della Casa Bianca e aggiunge: mi auguro che Putin scelga la via della Pace. Il Presidente ucraino Zelens'kyj ringrazia gli USA per il loro sostegno e aiuto in questi tempi difficili. Blinken, dal canto suo, alla stampa ha dichiarato: sappiamo che ci sono piani per aumentare le truppe russe al confine con l'Ucraina con un preavviso molto breve. Questo dà al Presidente Putin, la capacità anche con un blitz di intraprendere ulteriori azioni aggressive contro l'Ucraina. Nella speranza di disinnescare la crisi, prima dell'incontro previsto per venerdì con il coriaceo Ministro degli Esteri russo Lavrov, giovedì Blinken a Berlino vedrà il Cancelliere Scholz e poi avrà consultazioni con Gran Bretagna e Francia per discutere le sanzioni che gli alleati sono disposti a imporre a Mosca, se le decine di migliaia di soldati, schierati da settimane, non lontano dai confini orientali dell'Ucraina, dovessero oltrepassarli. La Germania ha annunciato che potrebbe fermare il Nord Stream 2 in caso di invasione. Il gasdotto, che unisce direttamente il territorio russo a quello tedesco, moltiplicherà il flusso di gas verso la Germania. Il tema delle forniture energetiche è cruciale. Quanto alla questione Ucraina, Mosca non arretra ed insiste: gli USA devono dare risposte concrete alle richieste russe sulla sicurezza compreso il blocco sull'adesione di Kiev alla NATO. Nel frattempo, avviando nuove manovre militari in Bielorussia, il Cremlino ha aperto un nuovo fronte. Quello che le cancellerie occidentali vogliono capire è se il Governo russo sia veramente interessato a negoziare in buona fede o se userà le discussioni come pretesto per sostenere che la diplomazia non ha affrontato gli interessi di Mosca. Questo si capirà venerdì, quando a Ginevra Blinken e Lavrov si affronteranno.