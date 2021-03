Brasile, oltre 3000 morti in 24 ore e Bolsonaro fa rimpasto

In uno scenario desolante, con un numero di morti impressionante, oltre 3 mila in 24 ore, il Brasile affronta anche un forte terremoto politico. Bolsonaro fa un rimpasto di governo per provare a scrollarsi di dosso le critiche per la pessima gestione del Covid. Prima le dimissioni del Ministro degli Esteri, poi quelle del Ministro della Difesa e il Presidente brasiliano ne cambia altri quattro, tentando così di cambiare faccia al Governo. La sua amministrazione conta così 24 cambi di gabinetto in poco più di due anni, anche se il vero cambio di passo servirebbe nella lotta al Covid, dopo la fase completamente negazionista. Solo una settimana fa, queste immagini del suo compleanno in mezzo alla folla ammassata e senza mascherina hanno fatto il giro del mondo. Il Brasile ha superato la soglia dei 300 mila morti, è il Paese dove si muore di più al mondo per il Covid-19, con una media di 2.400 morti al giorno e sta affrontando una grave crisi economica. Elementi che rischiano di ampliare ulteriormente la forbice sociale. Il PIL è calato del 4,1%, la disoccupazione è intorno al 14% e quasi 15 milioni di famiglie vivono sotto la soglia di povertà.