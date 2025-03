Al vertice di Bruxelles, i leader europei discutono un aumento della spesa militare e strategie per sostenere Kiev. Tuttavia, le divisioni interne, come l’opposizione di Orban, potrebbero ostacolare un sostegno unanime all’Ucraina. Con gli aiuti statunitensi ridotti, l’Europa deve trovare soluzioni per rafforzare la difesa e prepararsi a possibili minacce, cercando di ridurre la propria dipendenza dagli Stati Uniti.