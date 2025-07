Caldo, temperature fino a 42 gradi: rischio salute in Europa

La notizia non è che fa caldo a luglio. Basta vedere queste immagini per capire che si sta parlando di altro, di temperature con punte di 46 gradi sulla penisola iberica, che mettono a serio rischio la salute di centinaia di milioni di persone e creano danni enormi all'ambiente. Questo incendio ha avuto luogo in Catalogna, dove hanno perso la vita nei roghi anche due persone, ma a bruciare non è solo la Spagna, anche il Portogallo, la Turchia, la Grecia. In Francia sarebbero almeno due le vittime delle alte temperature con centinaia di altre ospedalizzate. Una bambina americana di 10 anni in condizioni di salute cagionevoli e sottoposta a cure speciali, è morta a seguito di un infarto probabilmente dovuto a un colpo di calore, mentre era nel cortile della Reggia di Versailles. E se a Parigi dove il termometro ha raggiunto punte di 42 gradi è stata costretta alla parziale chiusura la Torre Eiffel, a Bruxelles, sorte analoga è toccata all'Atomium e d'altronde già nella giornata di martedì, l'Agenzia dell'ONU per la meteorologia aveva avvertito che questa ondata di caldo eccezionalmente prematura mette a rischio tutti. Meglio non se la passa la Germania. A molti studenti delle classi inferiori è stato concesso il cosiddetto *, la sospensione delle lezioni a causa del caldo eccessivo e dove possibile ai lavoratori il permesso di svolgere le proprie mansioni da casa. Il Regno Unito ha superato con non poche difficoltà le temperature degli ultimi giorni. Svenimenti sono avuti a Wimbledon fin dal giorno dell'apertura, il più caldo nella storia del torneo. E solo il verde dei suoi campi da tennis si è mantenuto tale a causa di una siccità che ha fatto alzare il livello di allerta per rischio con mano l'eccezionalità della situazione. Agli orsi dello zoo di Karlsruhe sono stati forniti grossi blocchi di ghiaccio per alleviare il disagio così come a quelli di Praga. Ma il clima resta molto lontano dall'essere quello adatto per loro. Tiziana Prezzo, Sky TG 24, Londra. .