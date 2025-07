California, esplosione in deposito fuochi: evacuata area

Il 1° luglio a Esparto, in California, un’esplosione in un deposito di fuochi d’artificio ha causato un vasto incendio, con una densa colonna di fumo visibile a distanza. Le autorità della Contea di Yolo hanno ordinato l’evacuazione dell’area, mentre le fiamme hanno bruciato circa 80 acri di terreno prima di essere domate. Il sito era autorizzato alla gestione di materiale pirotecnico. Al momento non sono stati comunicati eventuali feriti o vittime, e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento .