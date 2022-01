Caso Djokoivc, tribunale dà ragione al giocatore

Nole ha vinto in tribunale e allo stato attuale è libero e potrà giocare gli Australian Open, provando a vincerli per la decima volta, a meno che il Governo Federale non lo cacci dal Paese. Questa la sintesi di quanto deciso dal giudice australiano che ha reputato irragionevole la decisione di revocare il visto al numero uno del tennis mondiale, che da giorni era confinato in un hotel adibito a centro per l'immigrazione per presunte violazioni della normativa Covid; il giudice ha anche criticato il lungo interrogatorio cui Djokovic è stato sottoposto in aeroporto, disponendo la sua liberazione immediata, la restituzione del passaporto e degli effetti personali e condannando il governo a pagare le spese legali. Stando a quanto emerso dall'udienza, Djokovic ha subito dichiarato alle autorità di frontiera di non essere vaccinato, ma di aver avuto il Covid due volte; una nel giugno 2020 e una il 16 dicembre 2021, questa la motivazione dell'esenzione medica chiesta per partecipare agli Australian Open. In Australia, infatti gli stranieri possono entrare solo se vaccinati. Tra l'altro, nei giorni scorsi, altre polemiche erano scoppiate per la presenza di Djokovic in pubblico, al chiuso e senza mascherina, nei giorni immediatamente seguenti alla positività del 16 dicembre che il serbo, non aveva pubblicamente comunicato. Nole ha ascoltato la sentenza insieme ai suoi legali e si può così trasferire nella villa, affittata insieme allo staff, per preparare il primo grande torneo dell'anno che proverà a vincere per arrivare al ventunesimo Slam. Ma la questione non finisce qui, gli avvocati del governo federale hanno infatti fatto presente alla corte che, il ministro dell'immigrazione, si riserva il diritto di esercitare il potere di revocare nuovamente il visto del giocatore, decisione che s'è presa lo metterebbe al bando dal paese per 3 anni, il ministro ha deciso di prendersi oltre le 4 ore previste dalla legge per decidere se annullare il visto di Djokovic, sta considerando la cosa ma la decisione non arriverà oggi. Il campione serbo è dunque, per il momento, libero. Sono stati infatti smentite le voci, diffuse dalla famiglia del giocatore, secondo le quali sarebbe stato arrestato una seconda volta; la decisione della Corte un successo per Nole è stata accolta con gioia, dal centinaio di sostenitori del giocatore che si erano radunati di fronte al tribunale in attesa della sentenza. Adesso sarà il campo a dire che questa battaglia meritava di essere combattuta.