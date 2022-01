Caso Djokovic, attesa domani decisione tribunale su visto

Il caso Djokovic si fa sempre più ingarbugliato. In attesa delle decisioni di domani del Tribunale di Melbourne chiamato a confermare o annullare la revoca del visto. Sul tavolo gli Avvocati del numero uno del tennis mondiale hanno infatti calato una carta a sorpresa: il campione serbo avrebbe contratto il Covid in forma asintomatica il 16 dicembre scorso e questo, sostengono i legali, gli avrebbe permesso di ottenere un'esenzione dal vaccino e l'autorizzazione scritta per entrare regolarmente in Australia senza un procedimento di quarantena obbligatorio. Ma la memoria difensiva di Djokovic si tinge subito di giallo, spuntano dai Social foto che lo ritraggono presente ad eventi proprio nello stesso giorno del test molecolare e anche in quello successivo, dove a Belgrado senza mascherina assegnava coppe e diplomi a giovani tennisti. Immagini che sollevano ancora ulteriori interrogativi nel ginepraio normativo sanitario in cui è entrata l'intera vicenda che accresce di ora in ora i suoi risvolti diplomatici. La Premier serba, Ana Brnabic, ha avuto un colloquio telefonico con la Ministra degli Esteri australiana Payne riuscendo ad ottenere per il giocatore l'attrezzatura d'allenamento, cibo senza glutine, computer e carta SIM per mettersi in contatto con i suoi famigliari. Per ora Djokovic resterà confinato al Park Hotel di Melbourne, un ex albergo riconvertito in alloggio per richiedenti asilo dove è ormai bloccato da mercoledì nonostante abbia inoltrato richiesta di poterlo lasciare per riprendere gli allenamenti. Intanto non si fermano le manifestazioni in Serbia. Da giorni centinaia di persone di fronte al Parlamento denunciano il trattamento, ritenuto inaccettabile, a cui sarebbe, a loro dire, sottoposto l'idolo nazionale. E parole di sostegno sono arrivate anche dal Patriarca Ortodosso di Serbia e dal Muftì, Capo della comunità Musulmana di Belgrado. Per il fuoriclasse della racchetta una partita diversa, quella legale, sta per cominciare.