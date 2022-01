Caso Djokovic, attesa per lunedì decisione su ricorso

Novak Djokovic continua la sua permanenza al Park Hotel di Melbourne, struttura non proprio dorata dove vengono trattenuti i viaggiatori considerati irregolari. Dopo le proteste dei familiari, del Governo serbo e dei tanti supporter del tennista numero uno al mondo, il ginepraio sanitario burocratico non cessa di infiammare le polemiche e il rimpallo di accuse tra le varie parti coinvolte. Ma ora l'affaire diventa ancora più complicato. Secondo quanto trapela dalla stampa, il caso sarebbe nato dalle discordanze tra il Governo e la Federazione Tennis australiana. In una lettera scritta a fine novembre dal Ministro della Salute, Greg Hunt, al Direttore del torneo sarebbero state esposte le disposizioni per l'ingresso nel Paese e quindi per partecipare alla competizione: aver ricevuto il vaccino. Chi fosse risultato positivo al Covid-19 negli ultimi sei mesi non avrebbe soddisfatto dunque i requisiti. L'esenzione presentata dal campione serbo non è stata ritenuta valida, ma l'Ente organizzatore puntualizza di non aver mai voluto fuorviare i giocatori su questi temi e di aver sempre esortato alla vaccinazione. La madre del fuoriclasse parla di suo figlio come di un prigioniero, ma per la Ministra dell'interno australiana Djokovic è libero di lasciare il Paese quando vuole. I suoi avvocati hanno tempo fino ad oggi per presentare nuove prove. Intanto il campione dovrà attendere lunedì prossimo, nella sua sorta di semi-detenzione, dove tra l'altro ha trascorso anche il Natale Ortodosso, per sapere se potrà o meno restare in Australia e partecipare agli Open. Per quel giorno infatti la vicenda finirà in tribunale dove è fissata l'udienza per decidere sul ricorso contro la revoca del visto. Se le cose si dovessero mettere male Djokovic rischia di saltare il Australian Open fino al 2025. Le leggi di Canberra infatti prevedono 3 anni di interdizione dal paese per chi viene trovato con visto irregolare.