Caso Djokovic, Australia ritarda l'espulsione

Novak Djokovic resta in Australia, almeno per ora. Il Paese ha infatti ritardato l'espulsione del numero 1 del tennis mondiale, dopo che i suoi avvocati hanno presentato ricorso contro l'annullamento del visto d'ingresso per violazione delle regole australiane contro la diffusione del Covid. Se il tennista serbo prenderà parte o meno agli Australian Open, verrà deciso dopo l'udienza finale sul caso, fissata per lunedì. Gli avvocati del campione, secondo quanto si apprende, dovranno presentare prove e richieste di esenzione, entro le 14:00 di sabato. Djokovic non ha mai chiarito se si è sottoposto a vaccinazione o meno, requisito obbligatorio per poter entrare in Australia. E così, per potergli permettere di partecipare alla competizione, Tennis Australia e due commissioni, gli avevano concesso un'esenzione medica. È a questo punto che entra in campo un altro avversario: la politica. Per il Governo australiano, il giocatore serbo non avrebbe fornito motivi validi a giustificarne l'esenzione vaccinale, con il Premier Morrison che parla di: "nessuna discriminazione, ma solo rispetto delle regole." Dopo il suo arrivo all'aeroporto di Melbourne, le autorità australiane lo hanno trattenuto per circa 7 ore, rifiutandogli il visto. Gli avvocati hanno ora chiesto che venga trasferito in un albergo con campo da tennis, dove si possa allenare, in attesa di sapere se il 17 gennaio potrà prendere parte al primo Slam del 2022.