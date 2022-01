Caso Theranos, Holmes condannata

Voleva essere Steve Jobs. Piuttosto passerà alla storia come una sorta di Bernie Madoff dell'industria medicale. Quella di Elizabeth Holmes e della sua startup Theranos è infatti una delle più spettacolari truffe della storia americana. Un vero e proprio schema Ponzi applicato alla sanità. La giovane ed ex rampante imprenditrice è stata appena condannata da un tribunale californiano, giudicata colpevole per quattro capi di imputazione di cospirazione nei confronti degli investitori, assolta invece dalla medesima accusa riguardo a singoli pazienti, mentre su altre tre fattispecie la giuria non ha raggiunto un verdetto unanime. La startup, che agli inizi del 2000 fece impazzire la Silicon Valley promettendo di rivoluzionare la diagnostica tramite analisi del sangue e raccogliendo centinaia di milioni dai più grandi magnati statunitensi, di rivoluzionario non aveva purtroppo proprio un bel niente. Non c'era alcun brevetto né marchingegno che consentisse a Theranos di ricavare dal semplice prelievo di una goccia del sangue dal dito di un paziente una moltitudine di analisi altrimenti lunghe, complesse e costose. Banalmente Theranos faceva analizzare i campioni da laboratori tradizionali e poi metteva insieme i dati taroccandoli dove e quando serviva, millantando risultati mirabolanti e inesistenti collaborazioni con l'esercito americano. Nella folle caccia all'affare di quegli anni alla Holmes era bastato mettersi il maglioncino del guru dell'iPhone e spargere in giro la voce di avere tra le mani una tecnologia avanzatissima per diventare miliardaria. Poi, esattamente come con il finanziere che pagava rendimenti altissimi con i soldi degli investitori successivi, la realtà ha presentato il conto: la bolla è scoppiata. Ora rischia fino a 80 anni di carcere.