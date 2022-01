Chomsky a Sky Tg24: in Usa prodromi di una guerra civile

Penso che siamo nel mezzo delle prime fasi di una guerra civile. Le organizzazioni Repubblicane che non sono più al potere in senso tradizionale hanno praticamente dichiarato guerra alla democrazia. Stanno impegnandosi con tutte le loro forze e apertamente, non in segreto, a tutti i livelli in cui abbiano un minimo di autorità, in genere a livello statale, per cercare di far passare legislazioni e norme che permettano ai dirigenti Repubblicani di controllare i risultati delle elezioni. Gran parte dell'elettorato di Trump, forse un terzo, se non riuscirà a farcela per vie legali farà ricorso alla forza per salvare il Paese.