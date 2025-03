Due uomini sono stati salvati dalle squadre di soccorso dopo essere rimasti intrappolati nei loro veicoli nella Sunshine Coast, in Queensland, a causa delle inondazioni provocate dall’ex ciclone Alfred. I vigili del fuoco hanno diffuso un video delle operazioni a Palmwoods, invitando la popolazione a tenersi lontana da fiumi e torrenti in piena. Restano attive allerte per nuove inondazioni nella regione .