Congo, arrestati due presunti autori dell'omicidio Attanasio

A quasi un anno dall'omicidio dell'Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista del PAM Mustapha Milambo, la Polizia del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, ha annunciato l'arresto di 6 uomini, affiliati a tre gruppi criminali. Tra loro due ritenuti responsabili dell'agguato alla missione umanitaria che Attanasio stava conducendo nel Nord Kivu. Secondo il Capo della Polizia della provincia orientale del paese, Aba Van Ang, i due uomini arrestati facevano parte del gruppo che ha attaccato il convoglio dell'Ambasciatore ma a premere il grilletto contro Attanasio è il capo della banda, un uomo che si fa chiamare Aspirant, allo stato attuale ancora latitante. Aba Van Ang ha aggiunto che l'agguato al convoglio è stato orchestrato dalla banda per mettere a segno un sequestro di persona a scopo estorsivo. Il piano prevedeva la richiesta di un riscatto di un milione di €, ma stando alla ricostruzione della Polizia quando Attanasio ha tentato la fuga, Aspirant ha sparato più colpi uccidendo l'Ambasciatore, il Carabiniere di scorta e l'autista. Gli altri arrestati sarebbero componenti di due gruppi criminali, chiamati Bahati e Balume che si sono resi responsabili di altri sequestri e omicidi a scopo di rapina. Aspirant ora sarebbe braccato dalla Polizia congolese che dichiara di essere a conoscenza del luogo in cui è fuggito e si nasconde. Attanasio, Iacovacci e Milambo erano in missione umanitaria per il Programma Alimentare delle Nazioni Unite che avrebbe dovuto garantire loro sicurezza. Per questo è stata aperta un'inchiesta all'Onu per cui il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio a dicembre ha chiesto il massimo rigore. Nel suo saluto di commiato agli Ambasciatori il Presidente uscente Sergio Mattarella, nel dicembre scorso, ha conferito all'Ambasciatore Attanasio la Gran Croce d'Onore postuma.