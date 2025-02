Congo, centinaia di poliziotti passano alle forze ribelli

A Bukavu, in Congo, il 22 febbraio centinaia di agenti di polizia congolesi hanno cantato e applaudito durante una cerimonia di riqualificazione sotto il controllo dei ribelli dell’M23, sostenuti dal Ruanda. L’evento avviene una settimana dopo la conquista della città da parte dei ribelli, mentre le forze congolesi si ritiravano senza combattere. L’ONU ha chiesto il ritiro dell’M23, ma sul campo non ci sono segnali di una resa. Circa 1.800 agenti ex governativi si sono aggregati per il nuovo addestramento, con altri 500 previsti.