Consiglio Europeo Speciale, Von der Leyen: "momento decisivo per l'Europa"

"È un momento decisivo per l'Europa e l'Ucraina è parte della famiglia europea e quindi è un momento decisivo anche per l'Ucraina. Ora stiamo affrontando un pericolo concreto ed è per questo che dobbiamo difenderci e mettere anche l'Ucraina nella posizione di difendersi e di raggiungere una pace giusta e duratura. Vogliamo una pace che sia forte ed è per questo che oggi presenterò ai leader il piano ReArm Europe, che fornisce circa 800 miliardi di euro per investimenti per la difesa. Dà agli Stati membri uno spazio fiscale per investire nella difesa e gli dà anche la possibilità di investire anche nell'industria difensiva ucraina o di procurare capacità e attrezzatura militare da fornire all'Ucraina. Quindi nel beneficio di riarmare l'Europa aiutiamo così il riarmo dell'Ucraina per difendere la propria integrità e sovranità territoriale". .