Consiglio europeo, sul tavolo la difesa comune e la guerra in Ucraina

Parigi e Londra smentiscono un prossimo nuovo viaggio di Macron e Starmer a Washington insieme a Zelensky. Ucraina e Stati Uniti cercano però di riavvicinarsi. Mentre l'Europa discute della nuova realtà politica internazionale venutasi a creare dalle scelte e dalle dichiarazioni di Donald Trump. Lo farà nelle prossime ore, al Consiglio Europeo, cui parteciperà anche il Presidente ucraino Zelensky. I temi di discussione fondamentali sono due: approvare o meno i punti presentati dalla Commissione Europea per un riarmo dell'Europa e come sostituire gli aiuti militari americani che la Casa Bianca ha deciso di non dare più a Kiev. L'obiettivo di rendere l'Europa più forte, in grado di difendersi da sola è condiviso più o meno da tutti, addirittura proprio la tradizionalmente rigorosa Germania chiede più flessibilità e tolleranza per sforare i parametri europei per le spese militari. La necessità però è quella di fare presto. Alle politiche di Trump si deve rispondere con adeguata prontezza. Per questo la Presidente della Commissione Von der Leyen ha annunciato l'intenzione di aggirare il voto del Parlamento europeo per il suo piano di riarmo e di rivolgersi direttamente solo agli Stati membri, procedura possibile in caso di emergenza. Intanto, in serata, il Presidente francese Macron ha annunciato nuovi investimenti militari francesi. Ha parlato di "nuova era" e ha detto: credo che gli Stati Uniti rimarranno dalla nostra parte. Poi ha aggiunto: ma dobbiamo prepararci all'eventualità che non lo siano più. .