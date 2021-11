Il fallimento sarebbe il modo peggiore per affrontare tutto questo. Dobbiamo dire le cose in faccia, dobbiamo affrontare la verità. Abbiamo tutta una serie di fattori che possono essere ancora più scatenanti per il surriscaldamento globale, ma investire nel Net Zero, nell' impatto zero del carbonio, questo va a creare dei gruppi e va a creare dei circoli virtuosi per creare dei posti di lavoro e delle nuove opportunità. Abbiamo un progresso su cui costruire.