Coronavirus, incendio in ospedale Covid a San Pietroburgo

Erano tutti pazienti in ventilazione artificiale le vittime dell'incendio che ha devastato il reparto di terapia intensiva di questo ospedale Covid a San Pietroburgo. Alcuni malati hanno perso la vita tra le fiamme e in molti sono rimasti feriti mentre centinaia di persone sono state evacuate. Ora si indaga su un possibile corto circuito generato dall'accensione di un ventilatore polmonare ed è stato aperto un fascicolo per omicidio dovuto a negligenza. Il sospetto degli inquirenti è che le norme antincendio e quelle di sicurezza non siano state rispettate. È il terzo rogo divampato in strutture sanitarie russe dedicate alle cure del coronavirus soltanto negli ultimi giorni. Il Paese fa i conti con un sistema sanitario inadeguato, proprio mentre la situazione sta precipitando. I numeri dell'emergenza continuano drammaticamente ad aumentare. Si contano 200000 contagi e quasi 2000 morti. Solo nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati più di 11000, il numero più alto registrato in un solo giorno. Più della metà dei contagiati e dei morti sono a Mosca, epicentro della pandemia nel paese. Cifre che portano la Russia al secondo posto al mondo tra i paesi più colpiti dopo gli Stati Uniti. Eppure i dati drammatici non sembrano scalfire il Presidente Putin che da oggi conferma l'inizio dell'allentamento su tutto il territorio nazionale delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria. Ordina di restare a casa solo agli over 65 e annuncia un piano di aiuti. Decisione fortemente contrastata dal sindaco di Mosca che, invece, nella capitale, manterrà il regime di isolamento. Intanto il popolo percepisce uno Stato assente e una sanità inadeguata a fronteggiare il momento storico. La crisi sanitaria e quella economica, associate al crollo del petrolio, hanno un peso politico. Così lo Zar appare sempre più indebolito e il suo consenso scende ai minimi storici.