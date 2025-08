La Corte di giustizia Ue ha emesso la sentenza sul protocollo Italia-Albania, sottolineando che uno Stato membro non può includere nell'elenco dei Paesi di origine sicuri un Paese che "non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione". Immediata la reazione di Palazzo Chigi: "Ancora una volta la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono". E sottolinea: la decisione "indebolisce le politiche contro l'immigrazione illegale" .