Covid, Biden: "Questa è una pandemia dei non vaccinati"

Siamo tutti molto frustrati, perché nell'entrata di quest'anno c'è stata un'impennata di Omicron, di ricoveri e lo dico da sempre: questa è una pandemia dei non vaccinati. Adesso, sia i vaccinati che i non vaccinati, risultano positivi, vengono contagiati, ma il destino è diverso: i vaccinati non hanno sintomi o hanno sintomi lievi, i non vaccinati, positivi, hanno 17 probabilità in più di essere ricoverati, per cui affollano gli ospedali e c'è poco spazio per chi ha avuto un infarto o un incidente. I non vaccinati muoiono per il Covid-19.