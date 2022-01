Covid, Costa: rivedere regole di accesso a scuola

Io credo che l'obiettivo della scuola in presenza sia un obiettivo fondamentale e rappresenta anche un segnale per il Paese, chiudere le scuole significa rimboccare un percorso che può riportare alla chiusura del Paese, noi come Governo vogliamo andare esattamente nella direzione contraria, dobbiamo garantire la scuola in presenza e anche sotto questo aspetto credo che dobbiamo cercare di semplificare le regole e le norme di accesso, non possiamo non considerare, ad esempio, che per la fascia 12-19 anni, vuol dire dalle scuole medie a salire, l'80% dei ragazzi è vaccinato e allora questo non può non fare la differenza ed io sono per tenere in classe tutti coloro che si sono vaccinati.