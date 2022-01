Covid, le restrizioni nei Paesi Ue

Via libera da parte dei Deputati francesi al pass vaccinale, equivalente del nostro super green pass. Un iter travagliato quello del testo, dovuto allo stallo parlamentare e al fallimento di un accordo tra Senatori e Deputati che hanno comportato diverse modifiche. Questa notte, al termine di una maratona conclusa alle 4 del mattino, i Deputati hanno approvato in seconda lettura il disegno di legge del Governo che trasforma il pass sanitario, l'equivalente il nostro green pass, in pass vaccinale. Il testo torna ora al Senato e si prevede l'ok definitivo nel pomeriggio di domenica, con un ultimo voto dell'Assemblea Nazionale. Il disegno di legge approvato stanotte prevede che il pass vaccinale non sarà obbligatorio tra i 12 e i 16 anni, agli adolescenti basterà il pass sanitario per accedere in molti luoghi. Il Presidente Macron, intanto, ha annunciato un'ordinanza, dopo la bocciatura da parte della Magistratura Amministrativa dell'obbligo di mascherine all'aperto a Parigi. Da oggi intanto l'Olanda allenta il lockdown in vigore dal 19 dicembre, riapre le scuole secondarie, le università scientifiche e i negozi non essenziali. Restano chiusi bar e ristoranti. La Gran Bretagna nel frattempo pensa di revocare il suo modello di green pass, necessario solo per gli ingressi in discoteca e agli eventi di massa e mal digerito dai Conservatori. Dal 26 gennaio potrebbe essere revocata l'indicazione di lavorare da casa ma resterebbe quella relativa all'uso delle mascherine nei trasporti pubblici e nei negozi. Negli USA l'85% delle terapie intensive sono piene, a Washington e in 18 Stati, ma migliora la situazione in quello di New York. Nella città Il Sindaco Adams ha esortato le aziende a riaprire gli uffici e i genitori a mandare i figli a scuola. L'Ungheria intanto è il primo Paese europeo a partire con la quarta dose del vaccino anti Covid per chiunque ne faccia richiesta, nonostante la cautela dell'EMA che frena.