Covid nel mondo, in India ok vaccinazioni per adolescenti

In tutto il mondo continuano ad aumentare i casi di positività a causa dell'alta contagiosità della variante Omicron. L'India, che in una sola settimana ha visto triplicarsi i positivi, sta cercando di correre ai ripari. Nel paese che conta, secondo i dati Unicef, sulla più grande comunità di adolescenti al mondo, più di 250 milioni di ragazzi, ha preso il via la campagna di vaccinazione della fascia d'età che va dai 15 ai 18 anni. In Israele, invece, si sta puntando in queste ore a garantire una maggiore protezione ai più vulnerabili. Come era stato annunciato ha Infatti preso il via la somministrazione della quarta dose del vaccino anti Covid per chi ha più di 60 anni, a condizione che siano passati 4 mesi dall'inoculazione della terza dose. È stato il primo paese al mondo a prendere questa decisione. In Europa, invece, continua a preoccupare la situazione in Gran Bretagna per il sempre crescente numero di contagi che rischia di avere ricadute pesanti sugli ospedali come ha riconosciuto il Premier inglese stesso. Al di là del Canale della Manica, in Francia, entrano in vigore tutta una serie di restrizioni messe in campo dal Governo con un decreto approvato alla fine dell'anno. Tra queste l'obbligo di indossare la mascherina in pubblico da sei anni in su, un limite alle presenze nei grandi eventi, il divieto di consumare nei bar al banco e di consumare cibo o bibite nei cinema, nei teatri e nei mezzi pubblici. Tutto per arginare una variante che, secondo alcuni studi preliminari pubblicati dalla prestigiosa rivista scientifica Lancet, si diffonde molto rapidamente, è vero ma colpisce prevalentemente la gola risultando meno aggressiva per i polmoni. Una notizia rassicurante soprattutto per l'Europa, il continente che è tornato l'epicentro della pandemia e che dalla scoperta del virus, nel dicembre del 2019, ha superato la soglia dei 100 milioni di casi.