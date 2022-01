Covid, scattano piani di convivenza con Omicron nel mondo

Erano diretti a Madeira per passare il Capodanno ma dal 29 dicembre quasi 3000 crocieristi sono rimasti bloccati nel porto di Lisbona per un cluster tra l'equipaggio vaccinato. 52 i positivi asintomatici o con lievi sintomi, hanno fatto scattare il protocollo protettivo.Isolati i positivi è iniziato lo sbarco controllato per gli altri, con dislocazione in albergo o voli di rientro in patria. Con piani modulari, isolamento dei cluster, tamponi a tappeto, estensioni vaccinali, mascherine, quarantene, distanziamenti e super Green Pass, nei diversi paesi si attua la convivenza con il virus che continua a contagiare a ritmi serrati. L'India alle prese con una massiva diffusione della variante omicron lancia la campagna vaccinale per i più piccoli. In Germania sono poco meno di 20 mila i nuovi positivi e 68 i morti, dati che mostrano la riduzione di letalità di omicron per i vaccinati. In Francia dove preoccupa la riapertura delle scuole sono 200 mila i contagi e si teme il blocco delle classi, dopo la riduzione della quarantena da 10 a 7 giorni per i vaccinati ora il ministro della Salute vuole tre tamponi in rapida sequenza per i più piccoli entrati in contatto con i positivi. Nel Regno Unito tamponi record sono 13 milioni i positivi all'attivo ma l'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria nel nel paese ribadisce, il 90% dei contagi è per omicron e i vaccinati sono protetti. Intanto i più piccoli tornano a scuola con le mascherine, rare le complicazioni polmonari, più comuni laringite e mal di gola per chi si contagia con omicron. La variante dilaga anche in Israele, così code e resse per i tamponi mentre l'Autorità Sanitaria Nazionale autorizza la quarta dose per tutti gli over 60, il vaccino riduce notevolmente la casistica severa e i decessi. Negli Stati Uniti positivo con sintomi lievi il Segretario alla Difesa Austin, mente si registrano resse agli aeroporti per gli oltre 2.000 voli cancellati a causa della positività di parecchi equipaggi. In Australia casi quadruplicati in poco tempo ma il premier Scott Morrison assicura, questo non cambierà i piani di riapertura economica.