La chiamano oramai "variante giapponese" ma così in realtà non è. É una variante che è stata per la prima volta isolata qui in Giappone, già alla fine di febbraio, ma pare che provenga dall'estero e che ci siano stati già oltre un centinaio di casi, addirittura nel nord Tirolo, in Austria e poi in Sudafrica. Sembra che sia un mix di quella brasiliana e di quella appunto sudafricana. Si chiama E484K e pare sia molto virulenta ma soprattutto, che sia molto più forte la resistenza contro i vaccini. E qui entriamo nel discorso dei vaccini qua in Giappone, che ancora pensate non sono iniziati. Meno di un milione di persone del personale sanitario è stato vaccinato una volta, poi la seconda dose è stata ritardata, ancora siamo ad appena 600 mila personale sanitario. Non è ancora iniziata la vera e propria campagna di vaccinazione, che dovrebbe iniziare il 12 a partire appunto dalle persone più anziane. Tutto questo sta preoccupando non poco le autorità giapponesi, che come sapete hanno deciso di andare avanti con le olimpiadi del prossimo luglio ma con vari rischi che continuano a ripetersi. Intanto la Corea del Nord è il primo paese che ha deciso di non mandare i propri atleti: "non mettiamo a rischio la salute degli atleti in un posto dove ancora non ci sono le vaccinazione e dove soprattutto coloro che arriveranno non saranno vaccinati" ha detto il Comitato Olimpico della Nord Corea. Per il resto qui siamo sempre a circa 500 mila contagi segnati e soprattutto appena 9 mila morti, molto pochi rispetto ad altri paesi ma il problema è che non si fanno i tamponi, si continua a non fare i tamponi e soprattutto si continua a non testare le persone, quindi non sappiamo in realtà quanto e come si è diffuso il virus qui in Giappone.