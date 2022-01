Crisi Ucraina: Usa pessimisti, Russia manda altre truppe

A Washington sono pessimisti. L'improvvisa missione in Europa del segretario di stato Blinken è segno della gravità della situazione. Dopo il fallimento dei colloqui della settimana scorsa il presidente Biden manda a trattare direttamente con i russi il capo della sua diplomazia. L'incontro con il Ministro degli Esteri di Mosca Lavrov si terrà venerdì a Ginevra, ma le speranze di riuscire a convincere Putin a ritirare i 100 mila soldati, ammassati da mesi al confine con l'Ucraina, sono ridotte al minimo. Lo zar vuole garanzie che la Nato non si espanda ad est, inglobando l'ex Repubblica Sovietica, sulla quale avanza pretese. L'occidente non può accettare simili diktat e la situazione è in stallo. Gli Stati Uniti le hanno provate tutte. L'altro giorno hanno giocato d'anticipo rivelando di avere informazioni di intelligence su una operazione di boicottaggio russa che crei un pretesto all'invasione. Hanno spedito a Kiev il direttore della CIA, fatto sapere di essere pronti ad armare l'Ucraina e sventolato le solite sanzioni economiche che però contro Mosca non funzionano mai. Biden e Putin si sono incontrati più volte. L'americano ha sempre fatto il duro, il russo è rimasto impermeabile. In Europa solo la Germania ha qualche chance di dialogo con il Cremlino, anche perché ha un gasdotto da accendere che vale un sacco di soldi per i russi e il riscaldamento per il vecchio continente, ma proprio per questo, minacciarne l'attivazione è un'arma a doppio taglio. Mosca risponde giocando a RisiKo e piazza i carri armati anche al confine con la Bielorussia. La migliore fotografia della situazione la scattano dalla cancelleria di Berlino. Non è come la guerra fredda, ha detto il vice di Scholz, è peggio.