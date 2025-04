A Gospic, in Croazia, gli sminatori sono al lavoro per ripulire il territorio dalle mine antiuomo risalenti ai conflitti combattuti negli anni Novanta nell’area dei Balcani. Dalla fine della guerra nel 1995, in Croazia 207 civili e 40 sminatori sono morti a causa degli ordigni. Secondo le autorità locali entro l’1 marzo 2026 il Paese sarà libero dal pericolo delle mine. .