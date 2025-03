Il 9 marzo, centinaia di persone hanno protestato a Dhaka, capitale del Bangladesh, chiedendo giustizia per una bambina di otto anni che sarebbe stata violentata. Circa 300 manifestanti, per lo più donne, hanno sfilato vicino all’Università di Dhaka mostrando mentre scandivano slogan contro la violenza. L’episodio, avvenuto il 5 marzo nel Bangladesh occidentale, ha scatenato indignazione sui social e proteste in altre città.