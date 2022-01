Djokovic, errore di valutazione non dire della positività

Il problema è che Djokovic ha dichiarato di non essere stato in nessun altro paese nelle due settimane precedenti il suo arrivo in Australia; ma è venuto fuori che è stato in Spagna. Queste polemiche lo hanno costretto a dare una lunga spiegazione su Instagram. L'altro problema che ha dovuto affrontare sono le sue foto uscite in luoghi pubblici dopo essere risultato positivo al covid-19 il 16 dicembre scorso. Ora lui ha ammesso di aver fatto un'intervista con i media e uno shooting fotografico due giorni dopo. Dopo essere risultato positivo ad un test, sapeva di essere positiva ha detto che è stato un errore di valutazione ma è qualcosa che non gioca a suo favore con le autorità australiane, l'opinione pubblica qui; molte persone si sono arrabbiate scoprendo che Djokovic stava entrando nel paese senza le due dosi di vaccino; il sentimento di alcuni è cambiato però perché altri si sono arrabbiati quando hanno scoperto che è stato messo in un albergo per immigrati a Melbourne. In questo momento c'è ancora molta attesa. Il Ministero ha affermato di aver ricevuto molti documenti legali dalla squadra di Djokovic; ma se comparirà o meno all'udienza di lunedì è ancora da sapere.