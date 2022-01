Djokovic isolato in Australia, la madre: come un prigioniero

Ho parlato con lui oggi un paio di ore fa. Sta bene. Non abbiamo parlato tanto ma solo qualche minuto. Stava cercando di dormire ma non ci riusciva. Da madre, quello che posso dire, è che se qualcuno di voi è madre può immaginare come mi sento. Da ieri mi sento malissimo, nelle ultime 24 ore in cui l'hanno trattenuto come un prigioniero. Non è giusto. Non è umano. Spero solo che sarà forte esattamente come noi che stiamo cercando di essere forti per dare a lui un po' di energia per poter andare avanti. Spero vincerà.