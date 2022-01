Erutta vulcano sottomarino a Tonga, allerta tsunami

Ecco l'esplosione del vulcano sottomarino immortalata dalle immagini del satellite, il filmato dallo spazio mostra esattamente il momento in cui c'è l'eruzione, fumo, cenere e gas fuoriescono dalla cima del cratere e si confondono in una gigantesca nuvola bianca. L'eruzione del vulcano è avvenuta al largo di Tonga, un arcipelago di 170 isole che si trova nell'Oceano Pacifico meridionale. Onde anomale alte oltre un metro hanno raggiunto la costa creando danni alle case e allagando le strade della capitale. Immediatamente è stato diramato un allarme Tsunami anche alle isole vicine di Samoa, alle Fiji e anche la protezione civile neozelandese ha lanciato un allarme. Avvisi di allerta Tsunami sono stati diramati anche per la costa occidentale degli Stati Uniti e l'emergenza riguarda anche l'Alaska, mentre le Hawaii sono state già raggiunte dalle onde. Al momento non ci sarebbero vittime né feriti, erano giorni che il vulcano eruttava ed emetteva boati, questa è stata solo l'ultima di una serie di eruzioni ed è durata 8 minuti.